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Луческу хочет доработать контракт с «Динамо», скоро будет встреча с руководством

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу несмотря на геополитическую ситуацию в стране хочет до конца отработать контракт с клубом, сообщает Sportmedia.

Контракт румынского тренера с киевлянами истекает в конце следующего сезона. В ближайшее время он проведёт встречу с руководством клуба, чтобы определить планы на сезон. Прошедший розыгрыш УПЛ «Динамо» завершило на четвёртой позиции.

Напомним, в мае Луческу перенёс операцию и временно приостановил работу главным тренером «Динамо». Румынский специалист возглавляет киевлян с 2020 года.

Ранее румынское издание Antena Sport обнародовало размер состояния десяти самых богатых граждан страны из числа тех, кто имеет отношение к профессиональному футболу. Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу находится на шестой позиции в рейтинге.