Николас Джексон высказался о переходе в «Челси»

Сенегальский нападающий Николас Джексон прокомментировал переход в «Челси».
«Я впервые на «Стэмфорд Бридж», это прекрасно. Он очень большой, и болельщики находятся рядом с полем. Стадион «Вильярреала» именно такой, так что я привык к тому, что болельщики находятся совсем рядом с полем, и мне это очень нравится.
Я хотел присоединиться к большой команде, а «Челси» — одна из лучших команд в мире, к тому же я наблюдал за ними с детства. Я наблюдал за Дембой Ба, Дидье Дрогба, Николя Анелька. Это были хорошие, крупные игроки. Так что я всегда мечтал играть за такую команду, как эта.
Когда появился вариант с «Челси», у меня не было никаких сомнений. Я всегда представлял себе такую команду. Я поговорил со своей семьёй и своим агентом, и у меня есть кумиры, которые играли здесь – Дрогба и Ба, большие нападающие. Поэтому моё сердце подсказало, что ответом должно быть да, и я решил последовать ему и приехать сюда.
Я помню финал Лиги чемпионов в 2012 году и особенно тот момент, когда Дрогба забил головой в самом конце. Я наблюдал за этими игроками «Челси», когда рос, и решил пойти по их стопам. Надеюсь, это то, что продолжает происходить и сейчас, когда я здесь», — приводит слова Джексона официальный сайт «Челси».
Видео: Кто может покинуть «Челси»
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