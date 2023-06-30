Аспиликуэта подпишет с мадридским «Атлетико» контракт до 2025 года

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта подпишет двухлетний контракт с мадридским «Атлетико». Детали договора уже согласованы, осталось скрепить его подписями, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Челси» позволил Аспиликуэте покинуть команду в качестве свободного агента из уважения к бывшему капитану.
Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между Аспиликуэтой и «Интером» по личным условиям контракта.
- 30 июня 2023
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