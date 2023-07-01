Сергей Семак: возможно, Кузяев вернётся в «Зенит». Мы это уже проходили

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из клуба полузащитника Далера Кузяева в связи с истечением срока контракта.

«Что касается Далера, то он сейчас тоже ищет европейский клуб. И хочет попробовать себя в другом качестве. Что касается дальнейшей судьбы, то он попрощался. Возможно, он вернётся. Мы это уже проходили. Но я желаю и Далеру, и Венделу осуществить свою мечту в любимом деле», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что Далер Кузяев может перейти в турецкий «Бешикташ». По сведениям источников, в переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш. Футболист выступал за «Зенит» с 2017 года. Кузяеву 30 лет.