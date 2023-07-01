Семак: «Зенит» разрешил Венделу искать другую команду. Никого насильно не удерживаем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб позволил полузащитнику Венделу искать новую команду.

«У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок «Зенита». Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

25-летний Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из «Спортинга». За российскую команду полузащитник в 88 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: