Сазонов и Гагнидзе сыграют с первых минут в матче 1/4 финала молодёжного Евро с Израилем

Сегодня, 1 июля, начинается четвертьфинал молодёжного чемпионата Европы. В первом матче сыграют сборные Грузии и Израиля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Грузия: Мамардашвили, Гелашвили, Каландадзе, Сазонов, Азаров, Гочолеишвили, Гагнидзе, Меквабишвили, Циташвили, Гагуа, Давиташвили.

Израиль: Перец, Коэн, Гандельман, Лемкин, Хаяй, Глух, Карцев, Азулай, Ябер, Горно, Тургеман.

Грузия заняла первое место в группе А. Команда победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1). Израиль стал вторым в группе С. Команда сыграла вничью с Германией (1:1), уступила Англии (0:2) и одержала победу в матче с Чехией (1:0).