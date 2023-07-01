Сазонов и Гагнидзе сыграют с первых минут в матче 1/4 финала молодёжного Евро с Израилем
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Сегодня, 1 июля, начинается четвертьфинал молодёжного чемпионата Европы. В первом матче сыграют сборные Грузии и Израиля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Грузия: Мамардашвили, Гелашвили, Каландадзе, Сазонов, Азаров, Гочолеишвили, Гагнидзе, Меквабишвили, Циташвили, Гагуа, Давиташвили.
Израиль: Перец, Коэн, Гандельман, Лемкин, Хаяй, Глух, Карцев, Азулай, Ябер, Горно, Тургеман.
Грузия заняла первое место в группе А. Команда победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1). Израиль стал вторым в группе С. Команда сыграла вничью с Германией (1:1), уступила Англии (0:2) и одержала победу в матче с Чехией (1:0).
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