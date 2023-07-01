Уилшир: в 16 лет я обменялся с Беллами футболками. Через минуту он вытирал ей бутсы

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир рассказал, что в 2009 году хавбек «Манчестер Сити» Крэйг Беллами вытер его футболкой бутсы после обмена.

«Я помню Крэйга Беллами, да. Я играл против него, когда мне было всего 16 лет. Это было в Кубке лиги, игра на выезде с «Манчестер Сити». Он весь матч ужасно вёл себя по отношению ко мне.

Тем не менее, после игры я захотел его футболку: «Можно мне твою футболку?» Он отдал её мне, я дал ему свою и ушёл — а когда обернулся, он вытирал свои бутсы моей футболкой!» – сказал Уилшир в эфире The George Groves Boxing Club.

Уилшир провёл в составе «Арсенала» десять лет (с 2008 по 2018 год). С «канонирами» полузащитник завоевал три трофея: два Кубка и один Суперкубок Англии.