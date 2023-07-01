Сеск Фабрегас завершил карьеру футболиста

Сеск Фабрегас, бывший полузащитник сборной Испании и таких грандов мирового футбола, как «Челси», «Арсенал» и «Барселона», объявил о завершении карьеры.

«С большой грустью сообщаю, что для меня пришло время повесить бутсы на гвоздь. Я буду дорожить каждым днём с моих первых дней в «Барсе», «Арсенале», снова в «Барсе», «Челси», «Монако» и «Комо». Это было путешествие, которое я никогда не забуду.

Благодарю всех, кто помогал мне: товарищей по команде, тренеров, президентов, владельцев, болельщиков и моего агента. Спасибо всей моей семье: от родителей и сестры до жены и детей. Я ценю ваши советы и наставничество. Также отдельная благодарность противникам, которые постоянно делали меня сильнее», — приводит слова Фабрегаса The Telegraph.

По информации источника, 36-летний испанец в скором времени планирует начать тренерскую карьеру.

Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003 году в составе «Арсенала». За свою игровую карьеру он завоевал 16 титулов. Испанец становился чемпионом Европы (дважды) и мира, а также брал титулы в Англии (с «Челси» в сезоне-2014/2015) и Испании (с «Барселоной» в сезоне-2012/2013).