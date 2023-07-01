Габулов: верю, что в будущем результаты сборной России будут ещё лучше, чем на ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос о чемпионате мира 2018 года.

«Уже ничего не помню — столько времени прошло. Верю и надеюсь, что с российской сборной такое не только повторится, но и в будущем результаты будут ещё лучше, чем на ЧМ-2018. Мы все на это надеемся и верим. Хотелось бы, чтобы так было как можно скорее», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в новейшей истории. Сегодня, 1 июля, исполнилось ровно пять лет победе россиян в 1/8 финала с Испанией. Основное время матча закончилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти Россия победила со счётом 4:3.