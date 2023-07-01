Гранат рассказал, почему Черчесов хотел сыграть с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года.
«К огромному сожалению, эмоции в моменте не вспомнишь, потому что [они] утихают и притупляются. Из интересных фактов отмечу, что мы с ребятами хотели попасть на Португалию, но Станислав Саламович сказал: «Нам нужна Испания». Почему? Команда была без тренера — перед началом турнира сняли Лопетеги — поэтому нам будет попроще с ними.
Всё удачно сложилось. Конечно, в будущем такая сказка может повториться. Дай бог, чтобы всё в мире наладилось. А футбольные таланты в нашей стране есть, которые могут и повторить, и превзойти этот результат», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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