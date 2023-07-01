Основатель «Амкала» Герман Попков: задача в Кубке России – дойти до команд РПЛ

Основатель медиафутбольной команды «Амкал» Герман Попков рассказал о задачах команды в предстоящем розыгрыше Фонбет Кубка России.
«Задача на Кубок России у «Амкала» – пройти дальше по сетке, чем в том году. Максимальная задача – дойти до команд РПЛ, но там такой регламент, что это практически нереально. Для этого нужно слишком много матчей выиграть. Но жизнь показала, что чего-то невозможного не существует. Ведь несколько лет назад «Лужники» и другие стадионы чемпионата мира казались чем-то невообразимым, а сегодня мы здесь сыграли и выиграли.
Если говорить о том, с кем бы хотелось встретиться из Первой лиги, то с теми у кого есть большие стадионы. Можно было бы сыграть с «Химками», если они сыграют на своей большой арене. Но всё-таки хотелось бы дойти до команд РПЛ, потому что там фан-база была бы сумасшедшая. Ещё прикольно было бы, если «Родина» встретилась бы с «Родиной Медиа», – приводит слова Попкова Metaratings.
- 1 июля 2023
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