2DROTS — «Родина Медиа»: текстовая онлайн-трансляция финала Медиалиги начнётся в 20:30

В матче финала Winline Медиалиги встретятся 2DROTS и «Родина Медиа». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В полуфинале турнира 2DROTS обыграл «Амкал» со счётом 1:0, а «Родина Медиа» одержала победу в матче с «Бей Беги» — 3:0. Финалисты сыграют в новом сезоне Фонбет Кубка России. Третья команда Медиалиги тоже получит уайлд-кард для участия в Кубке страны. 2DROTS является двукратным победителем Медиалиги.

В сезоне-2022/2023 Кубка России принимали участие две медийные команды — «Амкал» и 2DROTS. «Амкал» добрался до стадии 1/64 финала, где проиграл санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти). 2DROTS выбыл на стадии 1/128 финала, уступив ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).