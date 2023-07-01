На матче Грузия — Израиль был обновлён рекорд посещаемости молодёжных чемпионатов Европы

Продолжается матч четвертьфинала чемпионата Европы, среди молодёжных команд, в котором встречаются сборные Грузии и Израиля. Команды играют на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Эту игру посетили 44 338 человек.
Таким образом, на турнире вновь был обновлён рекорд посещаемости. Впервые это произошло в матче второго тура группового этапа Грузия — Бельгия (2:2). Тогда на стадион пришли 41 887 зрителей. На матче 3-го тура присутствовали 43 004 зрителя. Отметим, что максимальная вместимость стадиона составляет 54 549 болельщиков.
Основное время матча Грузия — Израиль завершилось вничью (0:0). Ранее Грузия выиграла группу с Португалией, Нидерландами и Бельгией, а Израиль занял второе место в квартете с Англией, Чехией и Германией.
- 1 июля 2023
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