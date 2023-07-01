Грузия U21 — Израиль U21: основное время не выявило победителя
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Продолжается матч четвертьфинала чемпионата Европы, среди молодёжных команд, в котором встречаются сборные Грузии и Израиля. Команды играют на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
По итогам 90 минут ни одна из команд не смогла открыть счёт. В составе молодёжной сборной Грузии с первых минут играют футболисты московского «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.
Грузия заняла первое место в группе А. Команда победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1). Израиль стал вторым в группе С. Команда сыграла вничью с Германией (1:1), уступила Англии (0:2) и одержала победу в матче с Чехией (1:0).
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