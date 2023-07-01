Семак — о соперниках в Кубке PARI Премьер: все очень приличные. Они играют в еврокубках

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне соперников своей команды в Кубке PARI Премьер.

«Тройка наших соперников выглядит очень прилично. Что касается «Нефтчи», то их уровень позволяет конкурировать. Это очень хороший соперник. С ними непросто не будет никому. Команда играет в еврокубках. Как и все остальные соперники», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В субботу, 1 июля сине-бело-голубые одержали уверенную победу над азербайджанским «Нефтчи» в Кубке PARI Премьер со счётом 3:1. Кроме «Зенита» и «Нефтчи», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).