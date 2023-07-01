Семак — о Коваленко: он очень перспективный игрок, но ему нужно адаптироваться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке питерской команды — полузащитнике Александре Коваленко.
«Коваленко – очень перспективный игрок. Он только начал тренироваться. До этого как и Ду Кейрос не играл. Большой период без тренировок. Ему надо адаптироваться. Надеюсь, в следующей игре сможем на какое-то время его увидеть. У него есть хорошие качества, он может играть на разных позициях. Пока нет Вендела, Далер занимается поиском команды. Все зависит от него. У него есть хорошие качества. Надеюсь, быстро адаптируется», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, в пятницу, 30 июня, пресс-служба «Зенита» объявила о переходе Коваленко из «Сочи». Соглашение с 19‑летним хавбеком рассчитано до 2028 года.
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.
- 1 июля 2023
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