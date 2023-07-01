Испания — Швейцария: после первого тайма счёт в матче молодёжного Евро не открыт

В матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встречаются сборные Испании и Швейцарии. Команды играют на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Ближе к голу были испанцы: на 39-й минуте полузащитник Серхио Гомес опасно бил по воротам, однако его удар был заблокирован защитниками сборной Швейцарии.
Испания заняла первое место в группе B. Команда разгромила Румынию (3:0), одолела Хорватию (1:0) и сыграла вничью с Украиной (2:2). Швейцария стала второй в группе D. Несмотря на всего одну победу (2:1 над Норвегией) и три очка в активе, команда смогла выйти в плей-офф.
Напомним, три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.
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