Гендиректор «Црвены Звезды»: чтобы быть конкурентоспособными в Европе, нам нужны € 50 млн

1 июля в медиацентре на стадионе «Райко Митич» в Белграде выступил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич. Он подвёл итоги реализации стратегических целей клуба, также рассказав о его финансовом положении.

«Абсолютное доминирование в Сербии — наша обязанность. Победную серию, в которой мы находимся, никто не сможет остановить. Вы стали свидетелем создания новой сильной «Црвены Звезды», которой у нас не было в новейшей истории нашего клуба.

«Звезда», независимо от её финансовой базы, должна гнаться за проходом в Лигу чемпионов против гораздо более богатых клубов, чем она сама, и тем самым доказать, что мы лучше других знаем, как управлять клубом.

Спонсорство составляет всего 15% доходов нашего клуба. У «Црвены Звезды» нет значительных стабильных источников дохода.

«Црвене Звезде», чтобы быть доминирующей в Сербии и частично конкурентоспособной в Европе, нужно € 50 млн.

У нас есть основа для долгосрочной финансовой устойчивости, но мы должны продолжать стратегию развития, которая заключается в том, что с каждым годом клуб растёт и становится более конкурентоспособным относительно европейских команд», — приводит слова Терзича официальный сайт «Црвены Звезды».