Гарре: знаю многих аргентинцев из «Оренбурга», мы общаемся

22-летний аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос об общении с соотечественниками в РПЛ.
«Я знаю многих ребят из «Оренбурга». Мы переписываемся, общаемся. И очевидно, что здесь, в РПЛ, будут мои соотечественники. В 2022 году Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу. Многие аргентинцы играют в Европе. РПЛ — мощная европейская лига. И аргентинцы едут сюда, это очень важно», — рассказал Гарре в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».
Напомним, в «Оренбурге» в прошедшем сезоне играли четыре аргентинских футболиста: защитник Матиас Перес, полузащитники Габриэль Флорентин и Лукас Вера, нападающий Брайан Мансилья.
Гарре перешёл в «Крылья Советов» в январе 2023 года из аргентинского «Расинга». Его гол в ворота «Спартака» в 30-м туре РПЛ был признан болельщиками команды лучшим в сезоне.
- 2 июля 2023
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