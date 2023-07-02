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Игорь Осинькин рассказал о восстановлении Владимира Писарского после травмы

Игорь Осинькин рассказал о восстановлении Владимира Писарского после травмы
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии травмированного нападающего Владимира Писарского.

«Писарский получил ещё в матче с Воронежем травму голеностопа. Она оказалась не такая простая, как могло показаться. И до сих пор, уже месяц полный прошёл, он не может тренироваться в полную силу. Но за эту неделю, которую мы тут вместе тренируемся и лечимся, он сделал большой шаг вперёд. Возможно, что уже после выходного он начнёт в основной группе. Может быть, пока с маленькими ограничениями, чтобы мы не поторопились», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.

За «Крылья Советов» Писарский сыграл 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и оформив один ассист. Самарцы завершили сезон-2022/2023 на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина набрала 32 очка после 30 матчей.

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