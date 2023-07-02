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«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» по трансферу Клаудиньо

«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» по трансферу Клаудиньо
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«Зенит» отказался вести переговоры о трансфере нападающего Клаудиньо с бразильским клубом «Фламенго», сообщает бразильский журналист Жулио Мигель Нето.

По данным источника, «Фламенго» проинформировал «Зенит» об интересе к Клаудиньо и желании начать переговоры с российским клубом по этому игроку. Однако сине-бело-голубые дали понять, что не намерены обсуждать трансфер футболиста, и отказались инициировать переговоры.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» достиг договорённости о переходе с самим Клаудиньо, а «Зенит» планирует выручить за игрока € 17–18 млн.

Напомним, этим летом «Зенит» может покинуть другой бразилец, Вендел. Главный тренер команды Сергей Семак заявил, что руководство сине-бело-голубых разрешило Венделу искать другой клуб.

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