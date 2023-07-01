«Зенит» обыграл «Нефтчи» в первом матче нового сезона

Завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и азербайджанский «Нефтчи». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов, Россия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» одержал уверенную победу — 3:1.

На 39-й минуте счёт в матче открыл «Нефтчи» — отличился бразильский форвард Салданья с пенальти. Однако уже в начале второго тайма петербуржцы сумели сравнять счёт усилиями хавбека Густаво Мантуана.

На 70-й минуте «Зенит» впервые в матче вышел вперёд благодаря голу полузащитника Клаудиньо. Через десять минут сине-бело-голубые увеличили разрыв в счёте — отличился хавбек Зелимхан Бакаев. Матч так и завершился — 3:1 в пользу петербуржцев.

Кроме «Зенита» и «Нефтчи», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).