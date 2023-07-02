«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Наполи» о покупке Килмана за € 35 млн

«Вулверхэмптон» не продаст защитника команды Макса Килмана в «Наполи» за € 35 млн. «Волки» хотят выручить за игрока более серьёзную сумму, сообщает The Athletic.

По информации источника, Чемпионы Италии рассматривают 26-летнего левого центрального защитника в качестве потенциальной замены Ким Мин Джэ, который был тесно связан с переходом в мюнхенскую «Баварию».

«Волки» не примут предложение по Килману, у которого контракт до 2026 года с возможностью продления контракта еще на один год, если оно будет меньше € 40 млн.

Защитник также открыт для возможности продления своего пребывания в стане «Вулверхэмптона», так что он не оказывает давление на клуб, чтобы предложение «Наполи» было принято.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги англо-украинский защитник «волков» сыграл 37 матчей, в рамках которых не отметился результативными действиями.