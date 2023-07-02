«Брентфорд» подпишет Коллинза из «Вулверхэмптона» за € 27 млн

«Брентфорд» скоро подпишет защитника «Вулверхэмптона» Нэйтана Коллинза за € 27 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны уже договорились о полноценном трансфере игрока. Единственное, что осталось сделать перед официальным объявлением о переходе – провести медицинское обследование, которое игрок пройдёт в ближайшее время.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги ирландский защитник «волков» сыграл 26 матчей, в рамках которых не успел отметиться результативными действиями. Контракт Коллинза с командой рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

«Волки» закончили сезон на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко по итогам 38 проведённых игр.