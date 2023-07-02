Рой Кин — о де Хеа: он слишком много ошибался. Я бы выпроводил его

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что манкунианцам не стоит продолжать сотрудничество с испанским вратарём Давидом де Хеа.

«Я бы поскорее выпроводил его. На мой взгляд, он больше не нужен команде. Он не сможет помочь «Юнайтед» снова завоёвывать трофеи. А то, как другие игроки его поддерживают, просто смешно.

В качестве запасного вратаря он точно не нужен «МЮ». Он сам не захотел бы этого и не стал бы оставаться ради этого. Когда-то де Хеа играл неплохо и даже несколько раз получал приз лучшему футболисту, но что в этом такого? Важно то, чего добивается команда. Я считаю, что он совершил слишком много ошибок за годы, проведённые в клубе», – приводит слова Кина Manchester Evening News.

В сезоне-2022/2023 на счету де Хеа 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Манчестер Юнайтед» расставаться с де Хеа, несмотря на истёкший контракт.