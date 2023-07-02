Клубы АПЛ подняли цены на футболки, себестоимость которых перекрывается в десять раз

Несмотря на то, что Великобритания испытывает экономические трудности, все клубы из первой десятки Премьер-лиги, представившие новые комплекты формы, подняли цены, сообщает The Sun.

Болельщикам «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Тоттенхэма» придётся раскошелиться на £ 80 (около € 93). «Красные дьяволы» и «канониры» подняли цены с £ 70 (€ 81), в то время как «шпоры» в прошлом году брали за футболку по £ 75 (€ 87). При этом цена ещё вырастет, если покупатель пожелает добавить на футболку имя и номер — тогда общая сумма составит £ 100 (€ 116).

Клубы, естественно, получают внушительные суммы за рекламу от производителей экипировки. В 2016 году «Челси» подписал ошеломляющий 15-летний контракт с Nike почти на € 1 млрд, в то время как «Манчестер Юнайтед» оформил десятилетний контракт на € 873 млн с adidas, начиная с 2015 года.

Однако доход от каждой проданной футболки в процентном выражении не выглядит слишком значительным. По информации издания, с футболки стоимостью € 93 клубы получают лицензионный сбор в размере всего € 5,5. Большая часть денег идёт продавцу (около € 30) и производителю (€ 27). При этом производство каждой футболки стоит лишь чуть больше € 9.

В клубах отмечают, что цены на форму устанавливает производитель.