Франция — Украина: номинальные гости повели в два мяча в матче молодёжного Евро

В эти минуты в матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) встречаются сборные Франции и Украины. Команды играют на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Украинцам удалось сделать счёт комфортным: на 86-й минуте отличился хавбек Артём Бондаренко — 3:1.

Ранее, на 19-й минуте французы открыли счёт усилиями полузащитника Райана Шерки. Через 13 минут украинцам удалось восстановить равенство — отличился хавбек Георгий Судаков с пенальти. В концовке первого тайма украинцы смогли выйти вперёд — Судаков оформил дубль, забив с передачи футболиста «Челси» Михаила Мудрика. Ранее именно Мудрик заработал реализованный Судаковым 11-метровый.