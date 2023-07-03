Круговой: в прошлом сезоне игроки «Зенита» много раз хватались за голову от решений судей

Футболист «Зенита» Данил Круговой оценил судейство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Он признался, что игроки и тренерский штаб сине-бело-голубых многократно хватались за голову от судейских решений.
«Сколько раз в прошедшем сезоне я хватался за голову от судейских решений? Конечно, в нашей команде все хватались, и много раз. Всегда есть спорные моменты, которые 50 на 50. Вижу, как и Богданыч за голову хватается. А если говорить о судействе в целом, то оно у нас нормальное», — приводит слова Кругового Sport24.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые завоевали титул досрочно, за четыре тура до окончания чемпионата. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».
- 3 июля 2023
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