Юрий Ковтун: игровая карьера могла продлиться дольше, если бы не бромантан

Экс-защитник «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун вспомнил случай, когда после матча за сборную России в его допинг-пробе были обнаружены следы бромантана.

«Я был шокирован. Это серьёзная тема, она не прошла бесследно. Ведь ещё было ощущение, что карьера могла и подольше продлиться, если бы не было всех этих ситуаций. После этого возникла пауза в выступлениях, потому что надо было привести в порядок организм, очиститься.

Так вышло, что людям доверились — они якобы хотели помочь, а на деле всех подставили. Эти люди — Катулин, Чернышов — впоследствии отпирались, отнекивались. Но всё равно эта история давно известна. Не знаю, почему они решили это игрокам давать. Ведь и удовлетворения от эффекта ни у кого не было, как понимаю. А вот организм пришлось приводить в порядок, ездить на барокамеры.

Месяцами пришлось вытаскивать. Мог бы я задержаться в «Спартаке», если бы не эта ситуация? В «Спартаке» — нет. А вот в сборной мог бы ещё поиграть. А так, оставался ещё этот отпечаток. Считай, сам исправлял за кого-то какие-то ошибки», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».