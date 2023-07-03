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В «Барселоне» рассказали о будущем Фати в команде, он получил 10-й номер после ухода Месси

В «Барселоне» рассказали о будущем Фати в команде, он получил 10-й номер после ухода Месси
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий Ансу Фати продолжит выступление за команду.

«Ансу Фати? Он продолжит здесь. Он должен заработать доверие Хави. Ансу сможет сделать это своим талантом», — сказал Лапорта Mundo Deportivo.

20-летний Фати выступает за команды структуры «Барселоны» с 2012 года. В 109 матчах за основной состав сине-гранатовых форвард забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» готова продать Фати, который так и не может играть на высоком уровне всё время из-за постоянных травм. Отец игрока также выступал за уход своего сына из «Барселоны».

️️Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик:

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