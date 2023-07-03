В «Барселоне» рассказали о будущем Фати в команде, он получил 10-й номер после ухода Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий Ансу Фати продолжит выступление за команду.

«Ансу Фати? Он продолжит здесь. Он должен заработать доверие Хави. Ансу сможет сделать это своим талантом», — сказал Лапорта Mundo Deportivo.

20-летний Фати выступает за команды структуры «Барселоны» с 2012 года. В 109 матчах за основной состав сине-гранатовых форвард забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» готова продать Фати, который так и не может играть на высоком уровне всё время из-за постоянных травм. Отец игрока также выступал за уход своего сына из «Барселоны».

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