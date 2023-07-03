Ловчев: Бакаев зря уходил из «Спартака», в «Зените» мы можем забыть о таком футболисте

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о Зелимхане Бакаеве, который ушёл из московского клуба в «Зенит» и накануне отметился голом в матче предсезонного турнира с «Нефтчи». Гол Бакаева помог «Зениту» обыграть соперника со счётом 3:1.

«Во-первых, хорошо, что турнир такой проходит. Когда есть международная изоляция, это очень важно. В принципе, такой состав участников вполне мог быть в группе Лиги Европы.

В принципе, «Зенит» владел преимуществом, выигрыш по делу. Посмотрели на большую группу россиян, которым дали много игрового времени. Гол забил Бакаев, но для меня перспективы в «Зените» всё равно неважные, он зря уходил из «Спартака». Понятно, что и там всё было не гладко, но в Питере Зелимхан играет очень мало. Заметно, что он расстраивается, когда не играет или когда меняют. Амбиций много, но с бразильцами конкурировать сложно. В «Спартаке» при всех делах был прогресс, он в сборную вызывался, а в «Зените», боюсь, мы можем забыть о таком футболисте. Может уйти кто-то из бразильцев, но там обязательно привезут нового. Нельзя без игровой практики прогрессировать, надо искать команду. И я бы сказал — надо предпринимать усилия, чтобы уйти, потому что, как понимаю, «Зенит» отпускать не хочет», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.