Главный тренер «Ньюкасла» прокомментировал трансфер Тонали

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал трансфер итальянского полузащитника Сандро Тонали из «Милана».
«Я рад приветствовать Сандро в «Ньюкасле». Он исключительный талант. Тонали обладает менталитетом, физическими и техническими качествами, которые отлично подходят нашей команде. В свои 23 года Сандро уже имеет весомый опыт игры в одном из топовых чемпионатов Европы и в Лиге чемпионов, а также опыт игры за свою национальную команду.
У Тонали также есть возможность и потенциал расти и развиваться вместе с нами, и я рад получить его в наш состав в преддверии предстоящего сезона», — приводит слова Эдди Хау официальный сайт «Ньюкасла».
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Сандро Тонали принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач. До перехода в «Милан», состоявшегося летом перед сезоном-2020/2021, хавбек выступал за «Брешию».
- 3 июля 2023
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