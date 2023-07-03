Главный тренер «Ньюкасла» прокомментировал трансфер Тонали

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал трансфер итальянского полузащитника Сандро Тонали из «Милана».

«Я рад приветствовать Сандро в «Ньюкасле». Он исключительный талант. Тонали обладает менталитетом, физическими и техническими качествами, которые отлично подходят нашей команде. В свои 23 года Сандро уже имеет весомый опыт игры в одном из топовых чемпионатов Европы и в Лиге чемпионов, а также опыт игры за свою национальную команду.

У Тонали также есть возможность и потенциал расти и развиваться вместе с нами, и я рад получить его в наш состав в преддверии предстоящего сезона», — приводит слова Эдди Хау официальный сайт «Ньюкасла».

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Сандро Тонали принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач. До перехода в «Милан», состоявшегося летом перед сезоном-2020/2021, хавбек выступал за «Брешию».