Трансфер Тонали в АПЛ — удивительный. Ведь итальянцы стабильно проваливаются в Англии

Полузащитник Сандро Тонали сейчас находится на молодёжном Евро. В обоих матчах сборной Италии выходил на поле с капитанской повязкой и делал ассисты. У команды неплохие шансы на выход из группы – нужно в последнем туре побеждать норвежцев. Transfermarkt оценивает Тонали в € 50 млн – на турнире нет игрока, который стоил бы дороже.

Пока 23-летний хавбек находится в национальной команде, решается его клубное будущее. С огромной вероятностью Тонали перейдёт из итальянского «Милана» в английский «Ньюкасл». О трансфере ещё не объявили официально, но, судя по всему, это вопрос времени. Главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка закрыта – получено добро от всех трёх сторон (игрок и оба клуба). Агент футболиста уже открыто говорит, что его клиент будет играть ключевую роль в английской команде.

Сандро Тонали Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Контракт Тонали с «Ньюкаслом» рассчитан на шесть лет, а зарплата составит € 7 млн в год и ещё € 2 млн бонусом при достижении определённых результатов. «Милан» же заработает € 70 млн плюс бонусы, по информации того же Романо. Хотя La Repubblica сообщает о € 80 млн, а в таком случае это будет самый дорогой трансфер в истории «Ньюкасла». Пока больше всего английский клуб платил за Исака прошлым летом – € 70 млн.

Кроме того, итальянское издание даёт ещё несколько интересных деталей. Во-первых, оно утверждает, что Тонали планировал долгую карьеру в «Милане», и, когда футболисту сказали паковать чемоданы, он расплакался. Во-вторых, La Repubblica сообщает, что боссы клуба звонили полузащитнику и безапелляционно уговаривали его согласиться на трансфер. В это легко поверить, учитывая финансовые трудности большинства итальянских топ-клубов.

Чем выделяется трансфер Тонали?

Удивляет, что «Ньюкасл» выбрал именно итальянца. Так сложилось, что представители этой страны не добиваются успеха в АПЛ. По крайней мере, если говорить не про времена Дзолы и Ди Канио, а про последние 10 лет. По сути, проявить себя на хорошем уровне смог только Жоржиньо. Да и тот является лишь частично итальянцем, потому что родился и первые 15 лет провёл в Бразилии, а затем переехал в Европу и получил второй паспорт.

Если брать остальных, то одним из первых на ум приходит Балотелли, но его чемпионство с «Сити» было раньше, а за последние 10 лет у него в АПЛ лишь один гол в майке «Ливерпуля». Эмерсон и Дзаппакоста приуныли в «Челси». Дармиан не смог себя зарекомендовать в «МЮ». Про Борини в «Ливерпуле» уже никто и не вспомнит, наверное. И на этом всё. За последние 10 лет больше итальянцев в английских топ-клубах не было.

Да и в других командах можно по пальцам одной руки пересчитать тех, кто провёл хотя бы один внятный сезон за последние 10 лет. Сантон, Пелле, Огбонна… Обратных примеров куда больше. Так сложилось, что Дзадза, Раноккия и Мойзе Кин могут нормально смотреться в Италии (даже в топ-клубах), но не в командах АПЛ, которые, скорее, борются за выживание.

Майкл Кокс – один из главных футбольных аналитиков в Англии. Он ещё в 2016-м писал, что футболистам из Серии А тяжело прижиться в АПЛ. Кокс указывал, что в чемпионате Италии темп намного медленнее и мало кто прессингует высоко. Отсюда и проблемы с футбольной адаптацией. С тех пор прошло семь лет, и тенденция стала только ещё более явной – за исключением Жоржиньо, никто не проявил себя в топ-клубе. И вроде нельзя сказать, что итальянские футболисты на порядок хуже французских, испанских и португальских (тем более учитывая, кто действующий чемпион Европы), но сложилось весьма тенденциозно.

А насколько Тонали подходит именно «Ньюкаслу»?

Если допустить, что проблемы итальянцев в АПЛ – это всё же стереотип, то выбор Тонали вполне можно понять. Ценник в € 70 млн (или тем более € 80 млн) выглядит значительной переплатой, но по меркам топ-клубов АПЛ вполне допустимая трата. И тут можно сравнивать не только с бешеным «Челси», но и, например, с «Манчестерами», которые дают по € 100 млн за Грилиша и Антони.

Тонали за последние сезоны плавно превратился в железного игрока основы «Милана». По минутам, проведённым на поле, он входит в топ-3 в команде. У него 2717 минут в прошедшем сезоне Серии А. Больше только у Томори (2765) и Эрнандеса (2776). По количеству продвигающих передач Тонали уверенно лидирует среди футболистов «Милана» – 159 таких пасов за сезон (хотя всё-таки недотягивает до лидеров других команд). И в этом плане интересно, как именно тренер Эдди Хау планирует использовать новичка.

Сандро Тонали Фото: Claudio Villa/Getty Images

Если Тонали и Гимарайнс – два опорника, а над ними Жоэлинтон, то такое сочетание может показаться не совсем сбалансированным (крен в атаку). При этом английское издание The Athletic утверждает, что Тонали собираются использовать в роли «восьмёрки», а не «шестёрки». Судя по всему, его в любом случае придётся совмещать с бразильцем. Не ставить в основу лучшего игрока «Ньюкасла» в прошедшем сезоне (Гимарайнса) было бы странно. Точно так же, как и не ставить новичка за € 70 млн. Хотя у «Ньюкасла» много турниров, и, возможно, будет получаться иной раз использовать их попеременно.

А ещё нужно учитывать, что «Ньюкасл» в прошедшем сезоне АПЛ имел перекос, скорее, в сторону защиты. Команда меньше всех пропустила в чемпионате Англии (вместе с «Сити»), а по забитым мячам оказалась шестой. Возможно, чуть больший акцент на атаку – это как раз то, что и требуется.