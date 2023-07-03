Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заинтересован в переходе Кефрена Тюрама

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам-Юльен, которым предметно интересовался «Ливерпуль», может перейти в мюнхенскую «Баварию». Главный тренер красных Томас Тухель включил игрока в свой шорт-лист на лето, по информации Foot Mercato.
Идея подписать сына бывшего игрока сборной Франции Лилиана Тюрама исходит именно от Томаса Тухеля, и переговоры баварского клуба с представителями игрока состоятся в ближайшее время, сообщает издание. Мюнхенскому клубу придётся выложить не менее € 50 млн, чтобы начать переговоры с «Ниццей», поскольку 22-летний Тюрам-Юльен считается одним из самых перспективных полузащитников своего поколения.
После неудачного молодёжного Евро, который Франция покинула после поражения Украине (1:3) в четвертьфинале, игрок «Ниццы» отправился в отпуск. Ранее, комментируя слухи об интересе «Ливерпуля», он высказывал желание остаться в лагере «орлят», где его всё устраивает.
Кефрен Тюрам-Юльен забил два гола в 35 матчах французской Лиги 1 в прошлом сезоне. «Ницца» финишировала на девятом месте, не сумев пробиться в еврокубки.
- 3 июля 2023
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