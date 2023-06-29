«Ливерпуль» работает над трансферами Гравенберха и Тюрама

Английский «Ливерпуль» обозначил цели на усиление команды, приступив к работе над трансферами Райана Гравенберха из «Баварии» и Кефрена Тюрама из «Ниццы», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, помимо Гравенберха и Тюрама, мерсисайдцам интересны полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи и футболист «Интера» Николо Барелла. С агентами венгерского футболиста представители «Ливерпуля» успели провести встречу. На 22-летнего венгра также претендует «Ньюкасл». Отступные за игрока составляют € 70 млн, но срок действия этого пункта действителен только до 30 июня.

Этим летом «Ливерпуль» приобрёл аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера. Покинули клуб на правах свободных агентов Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Роберто Фирмино.