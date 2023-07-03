Кристоф Галтье заблокировал летнее трансферное окно «ПСЖ»

Находящийся под стражей в полиции с прошлой пятницы Кристоф Галтье должен предстать перед уголовным судом по обвинению в дискриминации и расистских высказываниях. Ситуация, в которую угодил специалист, официально ещё не уволенный «ПСЖ», блокирует трансферную активность действующего чемпиона Франции, сообщает Foot Mercato со ссылкой на Record.
Милана Шкриньяра, Ли Кан Ина, Марко Асенсио, Шера Ндура и Лукаса Эрнандеса уже вполне законно можно считать игроками «ПСЖ», но уругвайскому полузащитнику Мануэлю Угарте придётся подождать официального представления.
О переходе игрока «Спортинга» планировали объявить в понедельник, 3 июля, однако затянувшиеся переговоры об отставке Галтье сорвали эти планы. Португальское издание уточняет, что руководство «ПСЖ» хочет объявить о прибытии Луиса Энрике прежде, чем перейти к представлению игроков. Очевидно, парижанам придётся решить вопрос с Галтье в кратчайшие сроки.
- 3 июля 2023
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