Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристоф Галтье заблокировал летнее трансферное окно «ПСЖ»

Кристоф Галтье заблокировал летнее трансферное окно «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Находящийся под стражей в полиции с прошлой пятницы Кристоф Галтье должен предстать перед уголовным судом по обвинению в дискриминации и расистских высказываниях. Ситуация, в которую угодил специалист, официально ещё не уволенный «ПСЖ», блокирует трансферную активность действующего чемпиона Франции, сообщает Foot Mercato со ссылкой на Record.

Милана Шкриньяра, Ли Кан Ина, Марко Асенсио, Шера Ндура и Лукаса Эрнандеса уже вполне законно можно считать игроками «ПСЖ», но уругвайскому полузащитнику Мануэлю Угарте придётся подождать официального представления.

О переходе игрока «Спортинга» планировали объявить в понедельник, 3 июля, однако затянувшиеся переговоры об отставке Галтье сорвали эти планы. Португальское издание уточняет, что руководство «ПСЖ» хочет объявить о прибытии Луиса Энрике прежде, чем перейти к представлению игроков. Очевидно, парижанам придётся решить вопрос с Галтье в кратчайшие сроки.

Материалы по теме
Угарте заявил о своём переходе в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023