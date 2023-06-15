Уругвайский полузащитник Мануэль Угарте заявил о своём переходе в «ПСЖ».

«Правда заключается в том, что на данный момент нужно немного отдохнуть, а затем начать всё с нуля в «ПСЖ». Я буду выступать в большом клубе. Пока не до конца осознаю это, но я постараюсь преуспеть в игре за парижан. Жаль, что Месси покинул «ПСЖ». Было бы здорово поиграть с ним, но это футбол… В любом случае я очень рад», — приводит слова Угарте Record.

Напомним, «ПСЖ» заплатит «Спортингу» за 22-летнего уругвайца € 60 млн. В сезоне-2022/2023 на счету Угарте 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Ранее сообщалось об успешном прохождении футболистом медобследования и подписании им контракта с «ПСЖ».