Заха согласовал условия с «Лацио», «Фенербахче» и «Аль-Насром»

Нападающий Уилфрид Заха, пребывающий в статусе свободного агента, согласовал условия личного контракта сразу с тремя клубами: итальянским «Лацио», турецким «Фенербахче» и «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. В ближайшее время форвард примет окончательное решение, где продолжить карьеру, сообщает Sky Sports.

Кроме того, 30-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара также предложил новый четырёхлетний контракт «Кристал Пэлас», которому до 30 июня принадлежали права на Заха.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.