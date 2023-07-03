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Заха согласовал условия с «Лацио», «Фенербахче» и «Аль-Насром»

Заха согласовал условия с «Лацио», «Фенербахче» и «Аль-Насром»
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Нападающий Уилфрид Заха, пребывающий в статусе свободного агента, согласовал условия личного контракта сразу с тремя клубами: итальянским «Лацио», турецким «Фенербахче» и «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. В ближайшее время форвард примет окончательное решение, где продолжить карьеру, сообщает Sky Sports.

Кроме того, 30-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара также предложил новый четырёхлетний контракт «Кристал Пэлас», которому до 30 июня принадлежали права на Заха.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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