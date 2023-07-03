Заха согласовал условия с «Лацио», «Фенербахче» и «Аль-Насром»
Поделиться
Нападающий Уилфрид Заха, пребывающий в статусе свободного агента, согласовал условия личного контракта сразу с тремя клубами: итальянским «Лацио», турецким «Фенербахче» и «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. В ближайшее время форвард примет окончательное решение, где продолжить карьеру, сообщает Sky Sports.
Кроме того, 30-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара также предложил новый четырёхлетний контракт «Кристал Пэлас», которому до 30 июня принадлежали права на Заха.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2023
-
21:47
-
21:42
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:05
-
21:05
-
20:54
-
20:45
-
20:27
-
20:26
-
20:15
-
20:02
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:39
-
19:26
-
19:24
-
19:13
-
19:07
-
18:57
-
18:45
-
18:36
-
18:34
-
18:25
-
18:22
-
17:49
-
17:49
-
17:44
-
17:33
-
17:31
-
17:17
-
16:49
-
16:48
Партнерский контент