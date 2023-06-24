«Лацио» хочет подписать Заха в качестве свободного агента
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«Лацио» хочет подписать нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха на правах свободного агента.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры уже состоялись, но пока ничего не решено. У Заха много предложений, поэтому в ближайшее время он оценит свои варианты.
Ранее сообщалось, что Заха согласовал условия личного соглашения с саудовским клубом «Аль-Наср». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн.
В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Напомним, «Лацио» занял вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии впервые за 24 года.
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