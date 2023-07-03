Отношения между спортивным советником «ПСЖ» и будущим тренером команды уже натянуты

Испанский специалист Луис Энрике ещё не дождался официального назначения на пост главного тренера «ПСЖ», но его отношения со спортивным советником клуба Луишем Кампушем уже оставляют желать лучшего, сообщает L’Équipe.

Трения возникли по поводу формирования персонала клуба. Бывший тренер сборной Испании планировал включить в свой штаб трёх или четырёх помощников. Называются имена Айтора Унсуэ (видеоаналитик), Хоакина Вальдеса (психолог) и Рафаэля Пола (тренер по физподготовке).

В свою очередь, Кампуш лично назначил в штаб Кристофа Галтье нескольких людей, и он намерен оставить их. Это касается тренеров по физподготовке Педро Гомеса и Альберто Пьернаса, а также видеоаналитика Исидро Рамона. Сообщается, что Кампушу удалось добиться одобрения Энрике. Тем не менее португальцу труднее сделать то же самое с ассистентом Жоау Сакраменто. Последнего навязали Галтье, но Луис Энрике отказывается поддаться давлению Кампуша в этом вопросе.

И это ещё не всё. Кампуш принял решение расстаться с тренером вратарей Джанлукой Спинелли без консультации с Энрике. Испанец был поставлен перед свершившимся фактом, хотя он рассчитывал поработать с итальянцем. Наконец, португальский советник хотел бы сменить медицинский персонал, обвиняя его в решении допустить к игре с «Марселем» 26 февраля Норди Мукиэле, что привело к рецидиву травмы.