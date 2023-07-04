Почеттино считает, что стал сильнее за время паузы в тренерской работе

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал возвращение к тренерской работе.

«Я стал намного, намного, намного лучше! У нас было время все проанализировать и стать лучше. Эволюция идёт каждый день, каждый день мы пытаемся стать сильнее. Надо использовать свой опыт, иначе он бесполезен.

Думаю, мы на верном пути, стараемся что-то добавить и помочь футболистам стать сильнее. Наш тренерский штаб стал лучше, наш штаб любит внедрять что-то новое, быть впереди всех, но в то же время он любит и смешивать новое с футболом прошлого. Мы ответственны за то, чтобы футбольные ценности прошлого сохранились, именно благодаря им мы любим футбол», – приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, что аргентинский специалист не работал после увольнения из «ПСЖ» летом 2021 года.

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