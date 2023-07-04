Рафаэл Леау прокомментировал переход капитана «Милана» Тонали в «Ньюкасл»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал трансфер полузащитника Сандро Тонали в «Ньюкасл».

«Тонали был очень важен для нас, поэтому я совсем не ожидал, что он уйдёт. Он играл ключевую роль в полузащите, и я видел его наследником Гаттузо. Я знаю, что Сандро с детства болеет за «Милан». У нас были отличные взаимоотношения. Желаю ему успехов на новом месте», – приводит слова Леау Football Italia.

Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» заплатит за хавбека € 70 млн без учёта бонусных выплат, зарплата игрока составит € 7 млн в год. Если эти суммы соответствуют действительности, то Тонали стал самым дорогим итальянцем в истории футбола.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Сандро Тонали принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач. До перехода в «Милан», состоявшегося летом перед сезоном-2020/2021, хавбек выступал за «Брешию».

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