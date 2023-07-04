Рафаэл Леау прокомментировал переход капитана «Милана» Тонали в «Ньюкасл»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал трансфер полузащитника Сандро Тонали в «Ньюкасл».
«Тонали был очень важен для нас, поэтому я совсем не ожидал, что он уйдёт. Он играл ключевую роль в полузащите, и я видел его наследником Гаттузо. Я знаю, что Сандро с детства болеет за «Милан». У нас были отличные взаимоотношения. Желаю ему успехов на новом месте», – приводит слова Леау Football Italia.
Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» заплатит за хавбека € 70 млн без учёта бонусных выплат, зарплата игрока составит € 7 млн в год. Если эти суммы соответствуют действительности, то Тонали стал самым дорогим итальянцем в истории футбола.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Сандро Тонали принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач. До перехода в «Милан», состоявшегося летом перед сезоном-2020/2021, хавбек выступал за «Брешию».
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»:
- 4 июля 2023
-
05:02
-
04:23
-
03:43
-
03:39
-
03:25
-
03:24
-
03:11
-
03:05
-
02:59
-
02:49
-
02:44
-
02:24
-
02:07
-
01:50
-
01:43
-
01:37
-
01:36
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:15
-
00:15
-
00:03
-
00:03
- 3 июля 2023
-
23:51
-
23:46
-
23:44
-
23:30
-
23:26
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:35