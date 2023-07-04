Стало известно, какую зарплату изначально предлагал «Бешикташ» Далеру Кузяеву
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Турецкий «Бешикташ», который заинтересован в подписании контракта с российским полузащитником Далером Кузяевым, предлагал 30-летнему футболисту зарплату в € 1,5 млн без подписного бонуса. Однако Кузяев запросил «подъёмные» и сделка была приостановлена. Об этом сообщает Sabah Spor в «Твиттере».
Ранее спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи заявил, что ситуация по контракту Кузяева будет понятна в конце недели, но клуб близок к осуществлению сделки.
Кузяев минувший сезон отыграл в составе «Зенита», где в 35 матчах забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с командой из Санкт-Петербурга, где он выступал шесть лет, истёк 30 июня. В «Зените» не исключают, что Кузяев вернётся, если не найдёт себе команду в Европе.
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