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Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении Далера Кузяева в «Зенит»

Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении Далера Кузяева в «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что полузащитнику Далеру Кузяеву будут рады, если он вернётся в клуб в случае отсутствия работы в Европе.

«Может ли повториться с Кузяевым история двухлетней давности? Уверен, что в «Зените» его ждут», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».

30-летний Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, 30 июня 2023 года его контракт с командой из Санкт-Петербурга подошёл к концу и не был продлён, так как игрок хочет попробовать свои силы в Европе. В его услугах заинтересован турецкий «Бешикташ», но, по сообщениям СМИ, сначала Кузяев хочет дождаться предложения от команд топ-5 лиг, а в случае их отсутствия — перейти в «Бешикташ».

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