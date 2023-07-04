Тарханов: Смолову рано вешать бутсы на гвоздь, их дуэт с Тюкавиным может раскрыться

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что нападающему «Динамо» Фёдору Смолову ещё рано думать о завершении карьеры. По мнению Тарханова, в следующем сезоне дуэт Смолова и Константина Тюкавина может хорошо проявить себя.

«У «Динамо» хорошая линия нападения. Тренеру повезло в этом плане — есть из кого выбирать. В новом сезоне может раскрыться дуэт Смолова и Тюкавина — сплав молодости и мастерства. Фёдор способен провести ещё несколько сезонов на высоком уровне, ему рано вешать бутсы на гвоздь», — приводит слова Александра Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.