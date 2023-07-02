Личка ответил на вопрос, как он будет использовать Тюкавина и Смолова

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, как будет строиться игра в нападении в новом сезоне.
«Пока я не могу сказать вам, будем ли мы играть с одним или двумя нападающими. «Динамо» часто играло так же, как и «Оренбург», по схеме 4-3-3. Но в центре у меня не было опорного, «восьмёрки» или «десятки» — все три полузащитника играли «бокс-ту-бокс».
Смолов и Тюкавин – разные футболисты. Федя очень хорошо открывается между линиями, очень силён индивидуально. Костя больше ищет свободные зоны за спиной защитников. Так что пока тяжело сказать, как мы будем использовать их в каждом конкретном матче. Для меня самое важное, чтобы у всех игроков в раздевалке была одна цель – победа. Все должны выходить на поле и играть на команду», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
- 2 июля 2023
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