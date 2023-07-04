«Барселона» подписала контракт с футболистом сборной Испании Мартинесом
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Бывший защитник «Атлетика» Бильбао и «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес подписал контракт с «Барселоной». Футболист принял участие в фотосессии для нового клуба, о его трансфере объявят в скором времени.
32-летний Мартинес находится без клуба после того, как истёк его контракт с «Атлетиком» 30 июня 2023 года. Он выступал за команду с 2018 года, когда перешёл из «Реала Сосьедад», воспитанником которого и является. В минувшем cезоне защитник принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Мартинес является действующим игроком сборной Испании, в составе которой провёл 20 матчей. Впервые он был вызван в национальную команду ещё летом 2013 года.
️️Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик:
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