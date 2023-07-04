Гранит Джака ждёт «зелёного света» от «Арсенала» для перехода в «Байер»

30-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака уже в ближайшее время может оказаться в леверкузенском «Байере». Швейцарский игрок ждёт разрешения «Арсенала» для окончательного перехода в состав «аптекарей», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, трансфер был предварительно согласован ещё в мае, так как Джака хочет перейти только в «Байер», а главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо ждёт его. После того, как сделка с Декланом Райсом будет подписана и оформлена, «Арсенал» одобрит уход игрока.

Напомним, Джака перешёл в «Арсенал» в 2016 году. «Канониры» отдали за игрока мёнхенгладбахской «Боруссии» € 40 млн. За семь лет атакующий хавбек провёл за «Арсенал» 297 матчей.

В прошедшем сезоне на счету Гранита 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.