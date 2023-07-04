Спортдир «Родины»: мы предложим вратарю 2DROTS Сычёву вернуться на просмотр

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин дал комментарий касаемо возможного будущего в команде вратаря 2DROTS Дмитрия Сычёва.

«В «Родине» топовый тренер вратарей — Алексей Антонюк. Он работал с большим количеством голкиперов, которые потом стали футболистами сборной разных возрастов — Крицюк, Сафонов, Агкацев, Адамов. Антонюк сильный специалист, ему нужно больше времени, чтобы разобраться в Сычёве. Первое впечатление о Дмитрии хорошее, школа у него есть в профессиональном плане. Есть у него свои ограничения, нужно понять насколько они у него существенны.

Нам было некорректно удерживать Диму дальше на сборах. У него был полуфинал с 2DROTS в Казани, потом финал с «Родиной Медиа». Мы посчитали, что будет некорректно перед таким матчем опять его дергать к нам на сборы к первой команде. Сейчас мы ему предложим вернуться на просмотр. Надо в нём чуть глубже покопаться, за одну тренировку невозможно протестировать вратаря в полной мере. Там десятки аспектов игры голкипера. И это тестирование в рамках тренировочного режима занимает около недели. Сычёв — очень классный парень, позитивный, живой как вратарь. У него есть чутьё и реакция, с помощью этих двух качеств он и играет. Поэтому надо понять, достаточно ли этих двух качеств, чтобы выступать на более высоком уровне», — приводит слова Зинина Metaratings.

«Родина» финишировала в турнирной таблице Мелбет Первой лиги на пятом месте, но попала в стыки из-за отсутствия лицензии у «Алании». Московская команда уступила «Пари НН» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:3.