Вендел готовится к сезону в Бразилии. Он по-прежнему не прилетел в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел продолжает готовиться к сезону в Бразилии. Футболист, которому разрешили искать новую команду, ещё не прибыл в расположение своего действующего клуба.

Фото: Фото: соцсети Вендела

В прошлом сезоне 25-летний Вендел принял участие в 33 матчах в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Соглашение между сторонами было продлено летом 2022 года и рассчитано до конца сезона-2026/2027. Из-за продления контракта Вендел не сможет воспользоваться правилом ФИФА для иностранных футболистов клубов РПЛ.

«Зенит» начнёт сезон 15 июля, когда сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене». 23 июля «Зенит» начнёт защиту титула в игре с «Пари НН».